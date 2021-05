Il debito italiano sale a 2.651 miliardi ma non preoccupa i mercati. Ecco perché

Interessi rigirati allo Stato

Non solo: la Bce rigira al Tesoro italiano, sotto forma di dividendi della Banca d’Italia, anche la quasi totalità degli interessi pagati dallo Stato. Questo significa che questa porzione di debito pubblico in mano alla Bce viene di fatto “sterilizzata”. Sarebbe di fatto a tasso quasi zero. Non formalmente, bene inteso: secondo le regole contabili, il debito pubblico in mano alla banca centrale resta debito pubblico a tutti gli effetti e gli interessi pagati restano tali. Ma nella realtà dei fatti, questa porzione di debito è quasi del tutto “sterilizzata”. Un vantaggio non da poco, che rende il debito più sostenibile di quanto non appaia a prima vista.

L’effetto Recovery Fund

C’è poi un altro fattore di stabilizzazione rispetto ai “capricci” dei mercati: il Recovery Fund. L’Italia otterrà (se tutto andrà come previsto) dal nuovo fondo europeo 191 miliardi di euro, dei quali 68,9 sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto e il resto sotto forma di debito. Concentriamoci su questa seconda porzione: il debito. Come noto, si tratta di debito. Debito vero, che va rimborsato come tutti i debiti. Ma ha un doppio effetto positivo: da un lato questo debito garantisce all’Italia tassi d’interesse ben più bassi di quelli pagati emettendo BTp, dall’altro questo non è debito contratto sui mercati. Dunque non è soggetto a speculazione, a uno spread che sale e scende, a volatilità e così via. Si potrà dire che è soggetto alle condizioni europee, certo, ma consente di diversificare le fonti di raccolta fuori dai mercati su un prestatore stabile. Anche questo dà fiducia ai mercati. E aumenta, potenzialmente, la sostenibilità del debito.

I rischi futuri

Ovviamente questo scenario non tiene conto del fatto che qualche cosa potrebbe cambiare. Innanzitutto la politica della Bce: se l’inflazione dovesse salire troppo oltre l’obiettivo del 2% (proprio pochi giorni fa quella americana è balzata al 4,2%), allora in seno alla Bce potrebbero aumentare le pressioni per ridurre gli acquisti di titoli di Stato o per ridurre gli stimoli monetari. È vero che l’inflazione nel medio termine riduce i debiti in termini reali (dunque aiuta a renderli sostenibili), ma nel breve fa paura perché potrebbe cambiare l’atteggiamento della Bce. Stesso discorso si può fare sul Recovery Fund: per avere tutti i soldi che l’Europa promette, l’Italia dovrà rispettare il cronoprogramma di opere e riforme. Nulla è scontato, quindi.

L’altro rischio è legato alla crescita: la scommessa del Recovery Fund è che faccia ripartire la crescita economica italiana, rendendo automaticamente più sostenibile il debito in rapporto al Pil. Ma se così non fosse? Incrociamo le dita: questa è la vera grande incognita. Tanto debito e poca crescita: questa sì che sarebbe la situazione peggiore in futuro. Per concludere: oggi il mercato è tranquillo e nessuno si preoccupa del debito pubblico, tanto che i tassi restano molto bassi. Ma, come diceva Lorenzo il Magnifico secoli fa, «del doman non v’è certezza». È meglio non sedersi sugli allori, e lavorare affinché nulla vada storto.