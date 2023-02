Il debito Target2 è destinato a scendere nel 2023: i motivi

INVESTIMENTI ESTERI IN TITOLI PUBBLICI ITALIANI Loading...

Si osserva come la riduzione degli stock di BTP in mano estera sia accompagnata dapprima da un effetto sostituzione di titoli a lungo termine (barre verdi) con quelli a più breve scadenza (inferiore a 12 mesi, barre rosse), un comportamento coerente con la volontà di ridurre l'esposizione al rischio di aumento dei tassi di interesse governativi, percepito come strutturalmente più alto dopo lo stop di QE e PEPP. In un secondo momento, non si tratta solo un ribilanciamento: il ritmo di dismissione di titoli a lunga scadenza supera la crescita della domanda estera di dei titoli a breve.



Dai dati non sembra che il fenomeno abbia ancora rallentato; tuttavia è ragionevole ipotizzare che la crescita dei tassi nominali (prevista più forte in Europa rispetto agli USA) a fronte di un tasso di inflazione in riduzione possa favorire il ritorno di parte della domanda estera, con effetti positivi sul saldo T2. Si può notare altresì come nel periodo di maggiore afflusso di capitali (secondo semestre del 2019), succedesse esattamente l'opposto: si riduceva lo stock di titoli a breve e cresceva quello di BTP a lunga scadenza.



Il quadro del settore privato

Infine bisogna guardare al ribilanciamento degli investimenti esteri nel settore privato italiano (barre azzurre, +121 miliardi di euro dal 2019) - una voce tutt'ora in crescita anche se in rallentamento - che negli ultimi 18 mesi ha apparentemente più che compensato la riduzione degli investimenti nel settore pubblico. Andando ad approfondire la composizione di questi flussi (vedi Figura 6), si notano due pattern distinti: in un primo periodo tra 2020 e 2021 (ripresa economica post-lockdown) crescono contemporaneamente gli investimenti in obbligazioni più a lungo termine (barre rosse) ed i depositi a vista/breve termine.



Da settembre 2021 si nota invece una ricomposizione dei portafogli di investimento verso il breve termine, che è coerente con un'aumentata percezione del rischio di crescita dei tassi di interesse e con quanto osservato sugli investimenti in titoli governativi: le barre rosse si stabilizzano, mentre crescono sensibilmente le verdi. Negli ultimi mesi si osserva un rallentamento anche in relazione alla crescita dei depositi, che ovviamente non ha aiutato il miglioramento del saldo T2.



Per il futuro prossimo, il differenziale tra i tassi di interesse USA e quelli dell'area Euro influenzerà probabilmente l'appetibilità relativa degli strumenti finanziari italiani. Infatti il ciclo di rialzi dei tassi di interesse negli Usa è nella sua fase conclusiva, mentre è probabile che la BCE aumenti i tassi di riferimento di almeno altri 200 punti base. Se il tasso di inflazione dei Paesi europei scenderà rapidamente in base alle aspettative di recessione tecnica in tutto il continente, i tassi reali dell'area Euro guadagneranno terreno su quelli USA, favorendo un afflusso di liquidità a breve (la linea nera in Figura 6 tornerà a crescere con decisione) che si rifletterà immediatamente in una riduzione dei saldi debitori T2.