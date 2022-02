Il debutto del controtenore Raffaele Pe all’Accademia di S. Cecilia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutto nella Stagione da Camera dell'Accademia di S. Cecilia,a Roma, di uno fra i migliori controtenori, Raffaele Pe, con un viaggio musicale intorno alle composizioni più intime di Monteverdi, con una raccolta di canzoni e mottetti che intendono esplorare la magia e la solitudine che caratterizzano queste miniature, e condividendo uno speciale sguardo sulla sua musica in generale. A Torino sarà divertente ascoltare con l'Orchestra Rai gli arrangiamenti da Weill ai Beatles a Volare realizzati da Berio e da Maderna; mentre a Milano ascoltiamo e dialoghiamo con il Quartetto di Cremona in prova aperta.

Roma

Il 23 al Parco della Musica, per la Stagione dell'Accademia di S. Cecilia, il controtenore Raffaele Pe con il suo ensemble La Lira d'Orfeo in un prezioso programma dedicato a Claudio Monteverdi. Scrive il cantante: ”così nasce questo programma: estrarre la linea del canto dai lavori più affascinanti del padre dell'opera moderna - sacri e profani - e presentarle al pubblico di oggi nella loro ieratica soavità, rileggendole alla maniera antica insieme a un gruppo di accompagnatori pronti a farle rivivere con l'improvvisazione e la ‘sprezzatura', come si conveniva a questo repertorio. Tra gli strumenti di continuo una attenzione particolare alle viole e ai liuti (che Monteverdi stesso suonava), ma anche a strumenti acuti per l'accompagnamento come il violino tenore o il cornetto, con cui gli interpreti del tempo sapevano imbastire controcanti e bassetti per sostenere il cantante.”

Torino

Il 24 all'Auditorium Toscanini l'Orchestra Rai, direttore Renato Polastri, con un programma piacevole e non frequente, le trascrizioni e arrangiamenti che Berio e Maderna realizzarono dalle canzoni dei Beatles e di Weill (ma anche da Volare). Completano il programma altri due brani di Weill: la “Suite panaméenne” tratta da “Marie Galante”, in prima italiana; e “Symphonic Nocturne”, dalla commedia musicale “Lady in the Dark”. Il concerto è trasmesso in diretta su Radio3 e in live streaming sul portale di Rai Cultura.

Milano

Il 22 alle 11.30 in Conservatorio buona occasione di ascoltare uno delle maggiori formazioni, il Quartetto di Cremona, in una prova aperta in conversazione con il pubblico; poi, alla sera, in concerto, fra una prima di Fabio Vacchi (Quartetto n. 6 “Lettera a Johann Sebastian Bach”), Maurice Ravel (Quartetto), Antonin Dvořák (Quartetto n. 12 in fa maggiore op. 96 “Americano”). Per la Stagione della Società del Quartetto, che prosegue fino al 17 maggio.