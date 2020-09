Il debutto di Donohoe all’Eurogruppo, così Dublino rimette al centro l’Unione

Concretamente, sul tavolo del presidente Donohoe c’è il futuro dell’integrazione europea. «Sono un forte sostenitore dell’unione bancaria – ha detto in una dichiarazione al Sole/24 Ore -. È essenziale garantire che il sistema bancario sia in grado di sostenere la ripresa economica dopo l’epidemia influenzale da Covid-19. L’unione bancaria coinvolge una serie di questioni tecnicamente complesse e politicamente delicate, ma ho la sensazione che i miei colleghi dell’Eurogruppo vogliano fare progressi».

All’appello mancano l’assicurazione in solido dei depositi e l’uso del Meccanismo europeo di Stabilità in quanto paracadute del Fondo di risoluzione bancaria (da mesi ormai l’Italia blocca la ratifica di quest’ultimo tassello perché prevede una riforma del MES che a molti non piace). Chiudere il cerchio non sarà facile, anche se la crisi economica sta creando nuova incertezza sulla stabilità del credito, rendendo l’unione bancaria ancor più urgente, notava questa settimana un esponente europeo.

Il nuovo presidente dell’Eurogruppo può contare sull’appoggio della Germania, convinta dallo shock economico provocato dall’epidemia coronavirus così come dalla crescente incertezza internazionale a perseguire maggiore integrazione europea. Durante una recente audizione dinanzi al Parlamento europeo, il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz ha spiegato che «il completamento dell’unione bancaria e dell’unione dei mercati dei capitali è più importante di prima».

Tornando all’Irlanda, la stessa sopravvivenza dell’Unione Europea è diventata un interesse nazionale. D’altro canto, il sofferto negoziato di divorzio tra Londra e Bruxelles, tra il 2017 e il 2019 ha trasformato la delicata frontiera tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda in un problema realmente comunitario. È probabile poi che anche la movimentata e destabilizzante presidenza Trump negli Stati Uniti abbia indotto l’Irlanda a rivedere le sue priorità politiche, anche se nel contempo da qui al 2025 il Paese vuole rafforzare grandemente la sua presenza nel mondo aprendo almeno 26 nuove sedi diplomatiche.