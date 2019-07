Il debutto da premier di Johnson: «Brexit senza se e senza ma» Nella squadra annunciata ieri due falchi: Raab agli Esteri e Patel agli Interni di Nicol Degli Innocenti

2' di lettura

Brexit il 31 ottobre «senza se e senza ma», ha promesso Boris Johnson nel suo primo discorso da premier sulla soglia di Downing Street, dichiarandosi pronto ad «assumersi tutta la responsabilità» per un’uscita rapida della Gran Bretagna dall’Unione Europea.

LEGGI ANCHE / Johnson nuovo premier Uk. Perché rischia di perdere la sfida sulla Brexit «no-deal»

L’ex ministro degli Esteri, eletto martedì con due terzi dei voti, ieri è andato a Buckingham Palace per ricevere dalla Regina Elisabetta II l’incarico di primo ministro, pochi minuti dopo le dimissioni formali di Theresa May. Entrato al palazzo da semplice deputato, ne è uscito premier e come tale è stato ricevuto a Downing Street.

Annunciando il suo programma di Governo, Johnson ha ribadito la sua determinazione a «cambiare in meglio il Paese» e la sua convinzione che tutto sia possibile con una dose di ottimismo. I pessimisti che ribadiscono che non sia possibile quadrare il cerchio di Brexit «hanno torto e basta», ha detto il nuovo premier. «Chi scommette contro la Gran Bretagna perderà la camicia perché noi ripristineremo la fiducia nella nostra democrazia». Un’uscita dalla Ue senza accordo è una «possibilità remota» se «Bruxelles si rifiuterà di riprendere i negoziati», ha detto Johnson, preparandosi a dare la colpa alla Ue per un eventuale “no deal”. I preparativi per una hard Brexit verranno accelerati per essere pronti a qualsiasi evenienza, ha aggiunto.

LEGGI ANCHE / Boris-economy, perché le proposte di Johnson fanno sobbalzare Londra (e la Ue)