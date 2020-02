Il declino del carbone in Europa affonda il bilancio di Glencore Primo esercizio in rosso dal 2015 per il gigante svizzero delle materie prime. Tra le cause: la svalutazione delle miniere di carbone in Colombia, da cui l’Europa importa sempre meno di Sissi Bellomo

Il tramonto del carbone in Europa sta mettendo spalle al muro anche Glencore, il maggior produttore (e difensore) del combustibile nel mondo occidentale. Il colosso svizzero delle materie prime si è visto costretto a svalutare per circa un miliardo di dollari le miniere in Colombia, che riforniscono principalmente le centrali del Vecchio continente, riconoscendo che il declino dei consumi e la debolezza dei prezzi del carbone non sono un fenomeno passeggero.

Altri write-down hanno riguardato le attività petrolifere nel Chad, per il mancato rinnovo di licenze, e le operazioni nella Repubblica democratica del Congo, dove il crollo dei prezzi del cobalto ha indotto Glencore ha fermare la miniera Mutanda, che produce anche rame.

Le svalutazioni – che nel complesso ammontano a 2,8 miliardi di dollari – unite alla debolezza dei mercati delle materie prime e alle numerose inchieste per corruzione hanno spinto il bilancio annuale della società in rosso per la prima volta dal 2015: la perdita netta è stata di 404 milioni di dollari, contro un profitto di 3,41 miliardi nell’esercizio 2018. Il risultato operativo lordo (Ebitda adjusted) è invece calato del 26% a 11,6 miliardi, superando leggermente le attese degli analisti.

L’enorme offerta di Gnl, gli inverni sempre più miti e, più di recente, l’epidemia di coronavirus in Cina hanno affondato i prezzi del gas favorendo la sostituzione del carbone nella generazione elettrica: una tendenza che anticipa il phase-out promesso da molti governi e che è sempre più accentuata non solo in Europa – dove si stima che l’anno scorso l’elettricità da carbone sia diminuita di un quarto – ma anche negli Stati Uniti. Ad incentivare la transizione verso gas e rinnovabili nella Ue è intervenuto anche il rincaro dei diritti di emissione di CO2.

«Non prevedo una grande ripresa nel mercato transatlantico del carbone», ha dichiarato Ivan Glasenberg, ceo di Glencore. «È chiaro che i consumi stanno diminuendo e che continueranno a diminuire». Le tre miniere che la società possiede in Colombia (due attraverso Prodeco e una, Cerrejon, in joint venture con AngloAmerican) dovrebbero esaurirsi tra 15 anni. E non ci saranno investimenti per prolungarne la vita.