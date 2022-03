Il declino occidentale e la forte crescita dell’economia asiatica

È passato meno di un decennio e la storia ha subìto un’accelerazione. L’impressione è che lo spirito di cooperazione sia arretrato e lo spirito di competizione e confronto si sia rafforzato. Nonostante la pandemia abbia chiarito che non è questa la via più conveniente. Ma non è certo solo l’economia a determinare il corso della storia. Le ideologie, le culture, le religioni, le identità dei popoli e i nazionalismi, così come il ruolo cruciale delle singole personalità, sono tutti fattori che concorrono, con l’economia, a determinare questo corso. Poi vi è il ruolo dell’improbabile, del “cigno nero” che muta ogni previsione. Oggi è difficile stabilire una diretta connessione tra l’aggressione Russa all’Ucraina e i movimenti lunghi del mutamento degli equilibri geo-economici, che se non governati pacificamente dalla politica possono generare, come nel passato, guerre e mostri. Oggi, il compito è fermare la guerra bloccando l’aggressore. Ma sappiamo anche che la strada del negoziato, che prima o poi dovrà esserci, passa attraverso la mobilitazione dell’interesse globale a bloccare la guerra. Oggi l’interesse globale è rappresentato principalmente da Europa, Stati Uniti e Cina. Queste sono le grandi economie con responsabilità globali e devono esercitarle. Credo che questa necessaria cooperazione internazionale per fermare la guerra sarebbe facilitata se posta in un rinnovato quadro di relazioni internazionali che guardi al futuro dell’economia globale in un approccio di governo cooperativo e non di “disaccoppiamento” o di “confronto strategico”. Anche gli interventi di emergenza, da adottare oggi, sarebbero rafforzati e razionalizzati. Mentre cadono le bombe e volano i missili, leggo sui media che la presidente della Commissione europea chiede lo stop all’uso del gas russo entro il 2027. Non mi è chiaro cosa ciò significhi. Se è un invito a ridurre la dipendenza energetica europea si tratta di un buon programma, ma se riguarda solo il gas russo forse dobbiamo chiederci se Mosca nel 2027 sarà ancora il nemico. Speriamo di no e che il futuro che ci si prospetta non sia quello di blocchi contrapposti all’inseguimento di un’impossibile autarchia, cioè un futuro di minor benessere e crescente scarsità per tutti. Evitiamolo il più possibile perché non possiamo spegnere una guerra ponendo le premesse per quelle future. La strada è quella opposta, quella che prospettavo agli studenti cinesi.