Il decreto agosto blocca il deposito Gpl di Chioggia. Assocostieri: «Norma ad personam»

Violazioni della Costituzione

Vengono contestate, inoltre, «gravi violazioni di alcuni principi costituzionali». Partendo «dalla tipologia di strumento normativo in cui il provvedimento è inserito, si nota – scrivono i legali – come, secondo l’articolo 77 della Costituzione, in casi straordinari di necessità e di urgenza, “il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge”, di per sé è evidente quindi come non si riscontrino questi presupposti nel caso in specie anche solo considerando il (decennale, ndr) lasso di tempo trascorso dall'autorizzazione del progetto».

Assocostieri rileva poi una violazione dell’articolo 41 della carta costituzionale, «che garantisce la libertà di iniziativa economica purché non in contrasto con sicurezza, libertà e dignità umana».

Secondo l’associazione e i suoi legali, «deliberare per decreto legge la chiusura di un’infrastruttura strategica già autorizzata, con il pretesto di una presunta (e indefinita) tutela delle aree Unesco è, di fatto, un actum principii di mero arbitrio politico, che rappresenta un pericoloso atto di aggressione all'ordinamento democratico».

Colpo allo statuto della proprietà

Infine, per Assocostieri risulta violato anche «l’articolo 42 della Costituzione, il cosiddetto statuto costituzionale della proprietà», sulla base «del comma 26 dell'articolo 95» del decreto, perché, chiarisce la nota, «espropriare la proprietà privata a fronte di un indennizzo la cui valutazione è rimessa non ad una procedura espropriativa ex lege ma alla valutazione del principio su quanto e quando riconoscere un indennizzo (dagli stanziamenti di bilancio) non adeguato a fronte degli importi spesi».

Il provvedimento, denuncia quindi l’associazione, «costituisce un grave precedente, in cui si ribalta un diritto acquisito al termine di un annoso procedimento autorizzativo, nel quale la sicurezza e gli aspetti ambientali sono stati oggetto di approfondita valutazione tecnica, e si perseguita una singola iniziativa imprenditoriale».