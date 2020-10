Il decreto Agosto è legge / Bonus affitti più ampio per le strutture turistiche

Tax credit locazioni più ampio per il comparto turistico recettivo. È l'effetto delle modifiche introdotte dal maxi emendamento approvato dal Senato nella conversione del decreto Agosto. La misura del tax credit in relazione ai contratti d'affitto d'azienda per le strutture turistiche è aumentata dal 30 al 50 per cento. Se vengono stipulati due contratti in relazione alla stessa struttura turistica recettiva, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto di azienda, il credito di imposta spetta per entrambi gli accordi