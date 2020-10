Il decreto Agosto è legge / Contratti di secondo livello, rimodulazione orario di lavoro anche nel 2021

(Quality Stock Arts - stock.adobe.com)

È riconosciuta anche per il 2021 la possibilità, fino a ora prevista solo per quest'anno, per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare intese ad hoc per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene destinato a percorsi di formazione. La rimodulazione dell'orario di lavoro può essere effettuata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori