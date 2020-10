Il decreto Agosto è legge / Indennità per gli stagionali del turismo e per operatori settore sport

(lucio pepi - stock.adobe.com)

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva di 1000 euro a una serie di categorie, tra le quali i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e quelli dello spettacolo. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. È erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni per il 2020. Il decreto prevede inoltre - nel limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020 - in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il Coni (Comitato olimpico nazionale italiano), il Cip (Comitato italiano paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva - riconosciuti dal Coni o dal Cip - e le società e associazioni sportive dilettantistiche un'indennità per il mese di giugno 2020, pari a 600 euro. Il beneficio è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute Spa