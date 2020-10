Il decreto Agosto è legge / Moratoria prestiti Pmi prorogata a gennaio

(Stockfotos-MG - stock.adobe.com)

La moratoria per i prestiti delle piccole e medie imprese passa dal 30 settembre al 31 gennaio. La proroga scatta in automatico a meno che non sia la stessa impresa beneficiaria a rinunciare al meccanismo con una comunicazione da inviare entro il 30 settembre al soggetto finanziatore