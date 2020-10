Il decreto Agosto è legge / Rifinanziate misure di sostegno alle imprese

(oleh11 - stock.adobe.com)

Il decreto rifinanzia con 64 milioni di euro per il 2020 la cd. “Nuova Sabatini,” misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, con un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. Viene rifinanziato con 500 milioni di euro per il 2020 lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo. Rifinanziato anche con 200 milioni per il 2020 il “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa”. Il Fondo puù essere utilizzato anche al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale