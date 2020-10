Il decreto Agosto è legge / Ripescaggio dei contribuenti Isa: saldo e acconto entro ottobre

(IMAGOECONOMICA)

Il decreto legge Agosto contiene una proroga “condizionata” per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). I contribuenti Isa e collegato che hanno saltato la scadenza del 20 agosto per il saldo annuale dei redditi del 2019 e la prima rata di acconto per il 2020 hanno la possibilità di eseguire il pagamento entro il 30 ottobre, con la maggiorazione dello 0,8% che, di conseguenza, comporta una riduzione delle somme dovute in caso di ravvedimento