Il decreto Agosto è legge / Superbonus: nelle assemblee di condominio, cessione e sconto decisi a maggioranza

Il superbonus al 110% è stato inserito nel decreto Rilancio come misura shock per far ripartire l'edilizia e l'economia. Il decreto Agosto semplifica le procedure per accedere ai superbonus energetico e antisismico. Le delibere potranno essere adottate con una maggioranza dell'assemblea di condominio che rappresenti un terzo dei millesimi dell'edificio. L'agevolazione si può chiedere per gli interventi “trainanti” di isolamento termico : per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti. Oltre a queste spese rientrano tra gli interventi agevolabili anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. In pratica la detrazione spetta anche per gli interventi di efficientamento energetico, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Ill decreto Agosto conferma il superbonus per le case storiche (ma solo se aperte al pubblico)