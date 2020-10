Il decreto Agosto è legge / Al via sgravi su lavoro al Sud, -30% contributi

In base a quanto prevede il decreto Agosto, dal 1 ottobre le imprese con “sede di lavoro” al Sud hanno un abbattimento del 30% del costo dei contributi per i loro dipendenti e per quelli che pensano di assumere nei prossimi tre mesi. È dunque entrata in vigore la decontribuzione sul lavoro al Sud ovvero nelle regioni con un Pil procapite inferiore al 75% della media Ue27 ovvero compreso fra 75 e 90%, unito a un tasso di disoccupazione superiore alla madia nazionale. In altre parole sono: Abruzzo, Molise Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e le isole Sicilia e Sardegna. La misura, che dovrebbe avvantaggiare circa 500mila imprese, è entrata in vigore approfittando dell'allentamento delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato deciso a livello europeo per affrontare l'emergenza Covid