Il decreto anti rincari / Contributi straordinari imprese energivore e gasivore

Vengono aumentati i contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, riconosciuti dal decreto legge 17/2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte 2 consumo di gas naturale (gasivore). Per le energivore, viene incrementata dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario. Per le gasivore viene incrementata dal 15 al 20 per cento la quota della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo straordinario.

