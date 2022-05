Il decreto anti rincari / Taglio accise sui carburanti fino all'8 luglio

Nel passaggio al Senato è stata prorogata la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 3 maggio all'8 luglio 2022 per la benzina e il gasolio (nel primo caso la misura dell’accisa passa da 728,40 a 478,40 euro per 1.000 litri; per il gasolio usato come carburante, invece, l’accisa si riduce da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri). Per il Gpl, l’accisa è pari a 182,61 euro per mille kg. Si riduce al 5 per cento l’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione. Per prevenire il rischio di manovre speculative sui prezzi alla pompa, è previsto il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

