Il decreto Bollette / Agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico

In materia di interventi finalizzati al risparmio energetico, è autorizzato il cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale (o delle province autonome di Trento e Bolzano), se le norme che regolano quest'ultimo lo consentono. La somma dei due benefici, in ogni caso, non deve superare il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.

