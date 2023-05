Il decreto Bollette / Contributo per comuni in predissesto con popolazione da 25mila a 35mila abitanti

Sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2023 a favore dei comuni con popolazione da 25 mila a 35 mila abitanti che hanno avviato la procedura di riequilibrio finanziario, con il relativo piano approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno di inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas.

2/13 4/13 Menu