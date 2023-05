Il decreto Bollette / Contributo per le società sportive dilettantistiche contro il caro energia

Il decreto aumenta di 10 milioni di euro, per il 2023, il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché per ulteriori enti, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, portando le risorse a ciò dedicate, per il corrente anno, da 25 a 35 milioni di euro. La disposizione introdotta prevede, inoltre, che una quota delle risorse destinate a tal fine, pari ad almeno 10 milioni di euro, sia finalizzata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.

