Il decreto Bollette / Contributo in quota fissa in caso di prezzi gas elevati

Arriva la possibilità di erogare un contributo nei mesi da ottobre a dicembre del 2023, a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per le spese di riscaldamento. A tale proposito viene previsto un finanziamento pari a 1.000 milioni di euro. Un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovrà individuare i criteri per l’assegnazione del contributo. Sulla base di tali criteri, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dovrà definire le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale.

