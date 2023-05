Il decreto Bollette / Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l’anno 2023. L'istituzione è disposta con espresso riferimento alla normativa in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018. Le aziende fornitrici di dispositivi medici - relativamente al superamento del tetto di spesa regionale per quegli anni, sono tenute ad adempiere all'obbligo di ripiano posto a loro carico entro il 30 aprile 2023.

