Il decreto Bollette / Iva su payback dispositivi medici

Si prevede che, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, le aziende possono portare in detrazione l'Iva determinata scorporando la medesima dall’ammontare dei versamenti effettuati. Il computo dell'Iva sarà effettuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e si baserà sulle fatture emesse dalle aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale. Gli importi del costo del bene e del costo del servizio, entrambi riportati nelle fatture elettroniche, saranno indicati separatamente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti e i relativi costi sono deducibili nel periodo d’imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti). Il decreto disciplina le modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta.

10/13 12/13 Menu