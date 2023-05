Il decreto Bollette / Stretta più soft sui medici a gettone

Per i medici gettonisti si allenta la stretta inizialmente annunciata. Le aziende ospedaliere potranno infatti fare ricorso a queste figure non soltanto nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera, come si indicava nel testo iniziale del decreto, ma anche in altri reparti se necessario. I servizi potranno essere esternalizzati a medici a gettone solo per un periodo non superiore a dodici mesi, ed il personale medico ed infermieristico utilizzato dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti. È prevista la possibilità di istituire posti di Polizia fissi negli ospedali. Viene introdotta una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

