Il decreto fisco – lavoro / Integrazione salariale per i lavoratori Alitalia in amministrazione straordinaria

Il fondo volo è rimpinguato per coprire fino a ottobre 2022 la cassa integrazione per Alitalia. Proprio oggi, 15 ottobre, ha debuttato Ita Airways, la nuova compagnia nata dopo la cessazione delle attività di Alitalia di cui si è aggiudicata il marchio per 90 milioni. La società ha un numero nettamente inferiore di dipendenti: 2.800, mentre circa 7mila sono in cassa integrazione.

