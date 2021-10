Il decreto fisco-lavoro / Rifinanziato il Reddito di cittadinanza

A fronte dell'andamento delle richieste, sono stanziati, per il 2021, 200 milioni di euro per il Reddito di cittadinanza. Il rifinanziamento è avvenuto in un clima di tensione all’interno della maggioranza. con la Lega che ha espresso la sua contrarietà. Secondo fonti di governo il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti avrebbe contestato il metodo e le risorse trovate per finanziare la misura, indicando che il Reddito di cittadinanza è stato rifinanziato sottraendo risorse al reddito di emergenza (90 milioni), all’accesso anticipato al pensionamento per lavori faticosi e pesanti (30 milioni), all’accesso al pensionamento dei lavoratori precoci (40 milioni) e ai congedi parentali (30 milioni).

