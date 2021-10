Il decreto fisco–lavoro / Rifinanziato fondo per quarantena Covid

Viene rifinanziato con circa 800 milioni il Fondo per l'indennità di malattia destinato ai lavoratori in quarantena a causa del Covid. Fino al 31 dicembre 2021 il periodo che i lavoratori trascorrono in quarantena, a causa del Covid, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva «è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento».

I datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le gestioni dell'Inps, per il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, «hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'Inps. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore, ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile».

Il rimborso è erogato dall'Inps, per un importo pari a 600 euro per lavoratore, previa presentazione della domanda.