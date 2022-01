Il decreto flussi 2021 primo passo per disinnescare un corto circuito che ha bloccato il Paese

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Muratori e carpentieri, autisti di tir, braccianti agricoli, badanti, cuochi e camerieri. Per mesi, anche sul Sole 24 Ore, abbiamo segnalato le carenze di personale più o meno qualificato di cui soffrono le imprese italiane, non solo per la spinta vorticosa della ripresa nel corso del 2021 ma prima ancora per ragioni demografiche e per le forti incongruenze del nostro mercato del lavoro.

Il decreto flussi, approvato prima di Natale dal governo Draghi e operativo dal 27 gennaio con la presentazione delle domande, (ri)colloca nella prospettiva economica una delle questioni cruciali del nostro tempo, le migrazioni, spazzando via il distinguo tra chi parte per necessità perché perseguitato (i rifugiati) e chi lo fa per scelta, alla ricerca di migliori prospettive economiche. Un distinguo che, con perbenismo e ipocrisia, probabilmente serve più a tacitare le coscienze che a gestire una questione epocale.

Loading...

Quasi 70mila lavoratori di oltre 30 paesi extra-Ue nei prossimi mesi potranno entrare regolarmente in Italia, in modo legittimo, senza affrontare viaggi rischiosissimi e molto costosi, merce per mercanti di schiavi contemporanei. Viaggi in molti casi inutili, perché chi riesce ad arrivare in Europa deve rassegnarsi a vivere all’ombra dei circuiti dell’illegalità per non essere espulso, fuori dal mercato del lavoro ufficiale e costretto a lavorare in nero, fornendo manodopera a basso costo all’economia grigia, che in Italia non manca. Sfruttati e sottopagati, in balia del caporalato e in perenne attesa di un’occasione o di un escamotage per mettersi in regola e quindi più esposti al rischio di entrare nei circuiti della piccola e grande criminalità. Mentre le imprese a corto di manodopera e famiglie che hanno bisogno di collaboratori domestici non possono assumerli. Un corto circuito insensato.

Una questione economica

I numeri sono importanti. 69.700 lavoratori non comunitari subordinati, stagionali e non stagionali e di lavoratori autonomi che entreranno in Italia nei prossimi mesi sono più del doppio rispetto ai 30mila del 2020, 8mila in più di quanti ne siano entrati complessivamente con i decreti flussi dal 2018. Eppure non bastano perché, come ha ricordato il premier Draghi, sono molti meno di ciò che chiedono le imprese. Perciò ha preannunciato un altro decreto per il 2022, sempre che il governo resti in piedi nell’assetto attuale.

«Le migrazioni sono una questione economica» ha scritto Giles Merritt, autore di People Power: Why We Need More Migrants. Perciò è privo di senso distinguere tra migranti economici e rifugiati. «Spesso chi migra per ragioni economiche nel corso del viaggio si ritrova nella condizione di perseguitato e anche per chi perseguitato non è, quella dell’asilo spesso resta l’unica porta d’ingresso lecita. Il risultato è che il sistema amministrativo si intasa di domande che non riesce a gestire» spiega Oliviero Forti, responsabile per le politiche migratorie di Caritas italiana.