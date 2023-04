Il decreto Pnrr / Giubileo 2025, opere col turbo e defibrillatori

Semplificazioni per velocizzare i cantieri, «progettazione universale» anti-barriere architettoniche e un piano da un milione di euro per posizionare totem con defibrillatori utili a pellegrini e visitatori. Al Giubileo 2025 e al programma “Caput Mundi” è dedicato l'articolo 31 del dl Pnrr, che si è arricchito di novità durante l'iter in commissione Bilancio. Il cuore della norma è il taglio alla burocrazia. Per le opere principali, dalla Città dello Sport a Tor Vergata al sottovia di Piazza Pia, i soggetti attuatori potranno contare su una conferenza dei servizi semplificata e affidare i lavori con procedura negoziata. L'ultima modifica arrivata ieri riguarda i defibrillatori: spetterà a un Dpcm entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione definire le modalità di posizionamento dei totem, teleconnessi al 118.

