Il decreto Pnrr / Pensionati, tornano i posti retribuiti

Il decreto riapre la possibilità per le Pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi retribuiti ai pensionati, che invece dal 2012 (Dl 95/2012, la «spending review» del governo Monti) potevano ottenere solo contratti annuali a titolo gratuito. La possibilità di remunerazione è prevista per «gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali». Nella versione originaria del testo la deroga era limitata agli enti e alle istituzioni per le quali la nomina passa da un parere delle commissioni parlamentari, mentre con un emendamento in commissione è stata estesa anche a quelle per le quali il Parlamento viene solo informato.

