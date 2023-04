Il decreto Pnrr / Stabilizzazione per i precari degli enti al Sud

Si prevede la trasformazione in posto fisso dopo 24 mesi dei contratti a termine avviati dagli enti locali del Mezzogiorno per la gestione dei fondi delle politiche di coesione. Ora questo personale potrà imboccare un percorso di stabilizzazione, dopo 24 mesi di servizio e un colloquio, parallelo a quello già previsto dal decreto 13 nella versione licenziata dal governo per i contratti a termine sottoscritti con l'agenzia per la Coesione. Nel decreto è prevista anche la stabilizzazione del personale non dirigente delle unità di missione ministeriali del Pnrr, dopo 15 mesi di servizio.

