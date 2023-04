Il decreto Pnrr / Via alla stabilizzazione del personale

Il Dl prevede che dal 1° marzo 2023 ( e non più dal 1 gennaio 2027) le amministrazioni titolari di progetti previsti nel Pnrr possono stabilizzare nei propri ruoli il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato. Inoltre le amministrazioni assegnatarie di progetti del Pnrr potranno procedere ad assunzioni a tempo determinato attingendo a graduatorie in corso di validità per profili corrispondenti

4/11 6/11 Menu