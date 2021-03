Il decreto Sostegni in sintesi/Più agevoli proroghe e rinnovi dei contratti a termine

Dopo un lungo tira e molla nel decreto Sostegni si conferma anche la nuova deroga al decreto Dignità per rendere più agevoli proroghe e rinnovi dei contratti a termine: con la norma approvata dal governo, fino al 31 dicembre, fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, sarà possibile per le imprese rinnovare e prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a tempo determinato.

