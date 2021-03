Il decreto Sostegni in sintesi/Doppio binario per la cassa Covid

Per le imprese che utilizzano gli strumenti ordinari, industria ed edilizia, la cassa integrazione Covid-19, gratuita (non si paga il contributo addizionale), si allunga di altre 13 settimane da utilizzare dal 1° aprile al 30 giugno. Per le aziende oggi coperte da Cig in deroga emergenziale e fondo ordinario la cassa Covid-19 viene prorogata di altre 28 settimane, tra il 1° aprile e il 31 dicembre. Sul piatto vengono messi circa 5 miliardi di euro.

