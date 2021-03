Il decreto Sostegni in sintesi/Stralcio cartelle fino a 5mila euro con tetto 30 mila euro reddito

Dopo un lungo braccio di ferro i partiti della maggioranza hanno trovato una mediazione sul nodo cartelle fiscali. Confermata a 5mila euro la soglia per le cartelle da stralciare, ma nel periodo 2000-2010, anziché 2015. E solo con un reddito Irpef che non superi i 30mila euro. L'accordo raggiunto sulle cartelle prevede anche un successivo provvedimento per mettere a regime il problema dei crediti di difficile esigibilità. Si rinvia a un decreto, fatto di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate, per rendere più efficiente il sistema della riscossione

