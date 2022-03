Il decreto Sostegni ter / Fisco light per i pensionati esteri

Un’altra novità, che non solo non ha costi per lo Stato ma potrebbe portare addirittura un maggiore gettito, è l’agevolazione per i pensionati esteri. Il meccanismo è già in vigore nei Comuni del meridione sotto i 20mila abitanti, e ora viene esteso alle regioni del Centro (Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio) colpite dai sismi degli ultimi anni. I pensionati che sposteranno la loro residenza nei Comuni terremotati pagheranno un’imposta ridotta al 7%. Nella stessa direzione va un’altra modifica al decreto che punta stavolta ad attirare lavoratori extra-Ue: chi vuole fare smart-working dall’Italia potrà avere un permesso automatico di un anno senza sottoporsi alla normale trafila burocratica. Purché sia in grado di pagarsi un’assicurazione sanitaria.



5/10 7/10 Menu