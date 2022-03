Il decreto Sostegni ter / Infrastrutture

Diverse le misure per il settore, tra cui la possibilità di rivedere gli accordi quadro per le opere per adeguarli agli aumenti dei prezzi dei materiali, l’estensione delle procedure semplificate per gli investimenti previsti dal Pnrr anche alle infrastrutture per i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 e le risorse per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. In materia di appalti, viene prevista fino al 31 dicembre 2023 l’obbligatorietà, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dal codice degli appalti e, nel caso di lavori, la compensazione delle variazioni di prezzo superiore al 5%, nella misura dell’80% della differenza eccedente il 5%.



