Il decreto Sostegni ter / Più tempo per la rottamazione

È la modifica più significativa, voluta da tutti i partiti: la riapertura per tutto il 2022 dei termini per la rottamazione ter. Le rate scadute potranno essere versate entro il 30 aprile di quest’anno se in scadenza nel 2020; entro il 31 luglio se in scadenza nel 2021; entro il 30 novembre se in scadenza nello stesso 2022. Inoltre, vengono prorogati i termini delle esenzioni Imu per i soggetti colpiti dal sisma del 2012.



