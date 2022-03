Il decreto Sostegni ter / Primo contributo straordinario alle imprese energivore

Quanto alle misure orientate al contenimento dei costi dell’energia (seguite peraltro da quelle adottate con ulteriori provvedimenti) viene, tra l’altro, disposto l’annullamento, per il primo trimestre del 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Arriva anche un primo contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese cosiddette energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% relativo allo stesso periodo del 2019. Il credito d’imposta e’ pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. E’ quindi prevista dal primo febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili. Le relative modalità attuative sono demandate all’Arera



