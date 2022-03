Il decreto Sostegni ter / Ristori estesi, anche ai malati

Vengono aggiunti 5 milioni di euro per i bus turistici, oltre ai 40 già previsti per agenzie di viaggio e guide, e vengono aggiunti nei codici Ateco definiti dall’Istat il settore dei matrimoni, degli eventi e della vendita a domicilio. Mentre 500mila euro andranno in un fondo destinato a ridurre i rincari delle bollette dei malati gravi che utilizzano apparecchiature ad alto consumo per la loro stessa sopravvivenza. È estesa agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, delle calzature e delle pelli, l’applicazione del credito di imposta, per l’anno corrente al 31 dicembre 2021, per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali in magazzino.



