Il decreto Sostegni ter / Tornano cessioni crediti edilizi

Il decreto che riattiva le cessioni multiple dei crediti del Superbonus e degli altri sconti edilizi, è finito come emendamento governativo al dl Sostegni, senza modifiche. C’è solo una novità: viene prorogata dal 7 al 29 aprile la scadenza per presentare le richieste di cessione per le spese effettuate nel 2021. ASSUNZIONI SCUOLA E POLIZIA. Sul fronte scuola viene invece garantito l’aggiornamento delle graduatorie per i 700mila supplenti, senza attendere il nuovo regolamento. Viene inoltre restituita ai docenti vincolati (spesso mamme con bambini piccoli) la possibilità di riavvicinarsi al proprio territorio con l’assegnazione provvisoria, anche se per ora solo a livello provinciale. Inoltre vengono assunti altri 1300 allievi agenti della Polizia di Stato. INFRASTRUTTURE. Diverse le misure per il settore, tra cui la possibilità di rivedere gli accordi quadro per le opere per adeguarli agli aumenti dei prezzi dei materiali, l’estensione delle procedure semplificate per gli investimenti previsti dal Pnrr anche alle infrastrutture per i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 e le risorse per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.



