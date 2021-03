Il decreto sostegni/300 milioni alla scuola per l’emergenza

Il decreto Sostegni prevede in tutto 300 milioni di euro per sostenere le scuole nella gestione dell’emergenza sanitaria: 150 milioni serviranno per l’acquisto di strumenti e la predisposizione di servizi per la sicurezza di studenti e personale. Gli altri 150 milioni andranno allo sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa, il recupero della socialità, il consolidamento degli apprendimenti

