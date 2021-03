Il decreto sostegni/Via libera a vaccini anche dai farmacisti

Via libera alla somministrazione dei vaccini nelle farmacie da parte dei farmacisti appositamente formati. Il decreto legge prevede un capitolo salute e sicurezza con uno stanziamento «di quasi 5 miliardi di euro. La posta principale è l'acquisto di vaccini e farmaci per 2,8 miliardi di euro» ha spiegato il titolare del Mef Daniele Franco. Altre risorse sono destinate «alla logistica e ogni altro intervento per la gestione della crisi pandemica, in buona parte» gestiti dal commissario straordinario Figliuolo. Previsto un intervento «per creare un fondo per la produzione di vaccini in Italia».

