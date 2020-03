Le maggiori entrate riducono il deficit dello 0,6% nel 2019

Nel 2019 l’indebitamento netto ha segnato un miglioramento rispetto all’anno precedente, anche in virtù di un aumento della pressione fiscale (fotogramma)

Con un crescita di appena tre decimali, l’economia italiana ha segnato nel 2019 il suo rallentamento più marcato dai tempi della ripresina registrata tra il 2016 e il 2017. E con un arretramento dello 0,3% nell’ultimo trimestre, un dato che dovrebbe essere confermato da Istat il 4 marzo, l’eredità statistica sulla crescita 2020 parte da un -0,2%.

Il tutto, naturalmente, al netto degli effetti per ora incalcolabili dell’epidemia Covip-19 in pieno corso. Vale ricordare che la legge di Bilancio aveva introdotto, a fine dicembre, misure espansive complessive per 33 miliardi, di cui 16,2 (0,9% del Pil) finanziate in deficit. Di conseguenza l’avanzo strutturale del 2020 viene ridotto di tre decimali, al 1,9%.

Ora il governo ha annunciato ulteriori interventi di impulso in disavanzo, probabilmente per poco meno di 4 miliardi. In questo quadro di incertezza arriva però il dato positivo dell'indebitamento netto, in calo di sei decimali l’anno scorso. Anche in virtù di un aumento della pressione fiscale il deficit si è fermato a -1,6% (dal -2,2% del 2018) ed è cresciuto anche il saldo primario (all’1,7% dal 1,5% dell’anno prima). Un margine positivo per le manovre di emergenza che dovranno essere approntato nelle prossime settimane.

I SALDI DI FINANZA PUBBLICA IN RAPPORTO AL PIL Anni 2005-2019, incidenza percentuale sul Pil. (Fonte: Istat)

Cresce di 20 miliardi il prelievo fiscale

La pressione fiscale è crescita invece di mezzo punto, passando dal 41,9% del 2018 al 42,4% dell’anno scorso, con un maggiore prelievo di circa venti miliardi (a 758,6 miliardi). Il debito/Pil non è cambiato, restando al livello del 134,8% del 2018, dato tra l’altro appena aggiornato con la revisione effettuata da Bankitalia il 23 settembre scorso: il livello 134,8% risulta linearmente invariato dal 2016, a questo punto, se si eccettua il livore miglioramento (134,1%) del 2017. L’Istat nel breve commento che accompagna la statistica flash di giornata spiega il rallentamento così: dal lato della domanda, nonostante la decelerazione delle esportazioni, il calo delle importazioni ha determinato un contributo positivo della domanda estera netta. Dal lato dell’offerta di beni e servizi, la crescita del valore aggiunto è stata sostenuta nel settore delle costruzioni, modesta nei servizi, mentre l’agricoltura e le attività manifatturiere hanno subito una contrazione.

Lavoro e retribuzioni non aiutano la ripresa

Non ha certo contribuito a contenere il rallentamento il mercato del lavoro, con le unità di lavoro e le retribuzioni pro capite in crescita a un ritmo più modesto rispetto al 2018. Le unità di lavoro (Ula) sono aumentate dello 0,3% per il solo lavoro dipendente, visto che le unità di lavoro indipendenti restano sostanzialmente invariate. La crescita delle Ula ha interessato tutti i macrosettori, ad eccezione dell’industria in senso stretto (- 0,4%). L’occupazione è aumentata dell’1,9% nelle costruzioni, dello 0,3% nei servizi e dello 0,1% nell’agricoltura, silvicoltura e pesca.