Il delivery non rallenta: con Just Eat +50% di ristoranti nell’ultimo anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Just Eat, la piattaforma del cibo a domicilio, festeggia i 10 anni di presenza in Italia e traccia un bilancio. In un mercato del food delivery che, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano ha raggiunto 1,5 miliardi di euro e una crescita del +59% sul 2020, la piattaforma oggi copre il 66% delle province italiane, con 24mila ristoranti partner in 1.300 comuni.

«Solo nell'ultimo anno i ristoranti che hanno scelto la nostra piattaforma per ampliare il proprio business e clientela sono stati il 50% in più. Inoltre, si è registrato un ulteriore 12% di espansione e rafforzamento della presenza territoriale», afferma Daniele Contini, country manager di Just Eat in Italia.

Loading...

Passata la pandemia molti ipotizzavano un rallentamento della tendenza al food delivery: quali saranno le sfide da affrontare per il settore? «In realtà, tutto fa pensare che nel 2022 la tendenza non subirà una contrazione, anzi continuerà a crescere», dice Contini; ma le caratteristiche del trend cambieranno: «Necessariamente tutto il settore dovrà strutturarsi diversamente – prosegue –. Questa crescita continua sta mettendo al centro del dibattito la maturità dell’ecosistema del food delivery, mentre si lavora per aumentare la sua sostenibilità dal punto di vista sociale, ambientale ed economico».

Aumenta, infatti, l’attenzione per le tutele dei lavoratori impiegati come rider. «A oggi Just Eat è l’unico dei maggiori player a considerare i rider come lavoratori subordinati. A giugno abbiamo contrattualizzato tutti i nostri seimila rider. Non è stato solo un investimento importante, ma per farlo abbiamo dovuto creare con i sindacati un apposito contratto nazionale che finora non esisteva», rivendica Contini.

Sul fronte ambientale, l’impennata dei consumi di cibo a domicilio ha poi condotto a una crescita dell’impiego dei contenitori monouso. Lo sforzo sarà di favorire prodotti 100% compostabili e biodegradabili. «Anche in questo caso, abbiamo in programma di mettere in evidenza sulla nostra piattaforma chi adotterà soluzioni più ecologiche per orientare le scelte dei consumatori»