Il deposito di prodotti che violano diritti sul marchio non è reato Nel caso in esame infatti Amazon li custodiva in magazzino ma non li aveva direttamente offerti in vendita di Annarita D'Ambrosio

Riguarda l’e-commerce e dà ragione ad Amazon la sentenza nella causa C-567/18 emessa il 2 aprile 2020 e relativa al deposito da parte dell’azienda, nell'ambito delle sue vendite su Amazon-Marketplace, di prodotti che violano i diritti connessi ad un marchio.

Le motivazioni della pronuncia

La responsabilità di Amazon per la violazione dei diritti sul marchio non può essere - secondo i giudici europei - in pratica presunta, perchè: «un'impresa che custodisce a magazzino prodotti di terzi, essendo inconsapevole del fatto che possano violare diritti su un marchio, non fa essa stessa uso di tale marchio, a meno che, così come il venditore, non li offra in vendita o comunque li immetta in commercio».

Il caso esaminato

La vicenda sottoposta alla Corte riguardava la società tedesca Coty Germany, che distribuisce profumi ed è titolare di una licenza a livello comunitario sul marchio Davidoff.

L’azienda aveva contestato a due imprese del gruppo Amazon (Amazon Services Europe ed Amazon FC Graben) di aver violato il marchio, immagazzinando e spedendo flaconi di profumo “Davidoff Hot Water” che venditori terzi hanno messo in vendita sul mercato Amazon.

La Corte Federale di Giustizia tedesca, nel presentare il caso ai giudici del Lussemburgo, aveva specificato però che i flaconi in questione non erano nè stati immessi sul mercato da Amazon, e neppure offerti alla vendita. Ma semplicemente custoditi in deposito.