«Il desiderio di lettura è vivo» Dai bambini segnali contro la fine del libro

«Nei bambini e nelle bambine il desiderio della lettura è vivo. Il mondo è cambiato. Sono pragmatica, ma ottimista. Il sovraffollamento dell’immagine e la prevalenza della rete sono l’ossatura friabile della realtà. Il libro classico, come primo codice di interpretazione e come strumento diffuso in ogni ceto sociale, è in crisi. L’Ottocento e il Novecento sono passati. Ma è altrettanto vero che ha preso forma un fertile terreno comune fra il libro tradizionale su carta, il libro digitale, l’audiolibro, i podcast e una forma mista di parola scritta e immagine quale è la grafica. Non tutto rischia di essere polverizzato, compresso e annichilito dalla fugacità e dalla pervasività dei social media e della rete. Esistono, fra tutti questi mondi, punti di incontro, per i quali chi è nato negli anni Duemila ha una naturale attitudine».

Elena Pasoli, 65 anni, ha una passione per la letteratura israeliana («fra Amos Oz, Abraham Yehoshua e David Grossman, preferisco il terzo, Che tu sia per me il coltello è stata una tappa fondamentale della mia vita interiore») e la letteratura americana: «Amo Philip Roth, sto ascoltando in audiolibro La macchia umana, non ha pari la sua capacità di spiegare il cuore degli uomini e delle donne raccontando i desideri più intimi e biologici e le paure più nascoste e distruttive». Elena è la direttrice della Bologna Children’s Book Fair, l’unica fiera al mondo – complementare alla Buchmesse di Francoforte e alla Book Fair di Londra – dove gli editori e gli agenti letterari si incontrano esclusivamente per trattare i diritti dei libri per i lettori e le lettrici più giovani: «Nel 1996, Barry Cunningham girava per gli stand con il manoscritto di Harry Potter di J.K. Rowling nella borsa».

Siamo al Caminetto d’oro di Bologna. Il caldo, per fortuna, non è canicolare. «Ho scelto questo ristorante – dice Elena – perché qui ogni anno si fa la cena alma in cui viene annunciato dal Governo della Svezia il nome del vincitore dell’Astrid Lindgren Memorial Award, il premio intitolato all’autrice di Pippi Calzelunghe. Vale cinquecentomila euro. È considerato il Nobel per gli scrittori, i disegnatori e le organizzazioni che operano nella narrativa e nella cultura per l’infanzia». Quest’anno il premio è stato assegnato alla scrittrice americana Laurie Halse Anderson: i due libri più celebri sono Speak, del 1999, la storia di una ragazza di quindici anni che subisce una violenza sessuale e che viene emarginata da “amici” e “amiche” e Wintergirls, del 2009, che tratta della anoressia.

Ogni anno in primavera a Bologna arrivano i funzionari delle maggiori case editrici internazionali: da Penguin Random House a Gallimard, da Hachette a Bertelsmann. Sono rappresentate le piccole e medie case editrici. E ci sono i maggiori agenti letterari specializzati: dagli Stati Uniti Rachel Hecht, Debbie Bibo (che lavora anche a Milano) e quelli della Writers House, dall’Inghilterra Curtis Brown, dalla Turchia i membri della Kalem Literary Agency, dalla Germania Thomas Schlück, dalla Francia l’agenzia Bragelonne, dalla Svezia la IA AAtterholm, dal Giappone la Japan Uni Agency. «Gli espositori sono circa millecinquecento e provengono da una novantina di Paesi. Letteratura, ma anche albo illustrato», dice Elena mentre iniziamo a maneggiare i menù. Una macchina organizzativa complessa, gestita da Pasoli con meno di una decina di persone, che oltre all’appuntamento di Bologna ha, nel corso dell’anno, tutta una serie di propaggini internazionali – fra Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti e Cina – che ne fa una articolazione essenziale di questo specifico mercato.

Anche se la calura oggi non è opprimente, il Caminetto – a mezzogiorno, in estate – non accende la friggitrice. Per cui, purtroppo, niente gnocco fritto. Io prendo comunque della culaccia con pan brioche e burro salato. Lei, invece, sceglie una zuppetta fredda di pomodoro con acciuga e olio al basilico. Secondo l’analisi del Nielsen Bookscan, il comparto ha una tendenza di lungo periodo alla crescita, da noi e in tutto il mondo: per esempio, rispetto al totale del mercato editoriale italiano nel 2012 valeva il 19% in volume e il 14% in valore, mentre adesso vale il 23% in volume e il 18% in valore. Questo pezzo di mercato ha, quindi, una natura strategica fondamentale. Non solo perché incorpora una tendenza allo sviluppo, ma anche perché opera sulla domanda dei nuovi lettori. È il presente e, insieme, il futuro. E, allo stesso tempo, è anche il passato: «L’idea della fiera venne all’editore Renato Giunti. Ogni anno Giunti tornava spazientito da Francoforte, dove l’editoria per bambini e per ragazzi veniva relegata in angoli periferici. Ebbe l’intuizione di una fiera specifica e specializzata. La propose prima a Firenze. E, poi, a Bologna, dove si tenne la prima edizione nel 1964. Andò, da subito, bene. Già il primo anno parteciparono gli europei e gli americani. Al secondo, si presentarono i giapponesi e i sudamericani».