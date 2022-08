Il design è donna. 12 talenti con un’altra visione della creatività

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Sarò molto felice se, in futuro, nessuno dovrà più definirmi “designer donna”». Bec Brittain, lighting designer di New York, ammette però che l'etichetta non è ancora superflua. «Anche per questo è importante seguire con attenzione il lavoro delle donne e dei creativi di colore. Perché l'assuefazione – consapevole o no – alla visione creativa dei maschi bianchi alla fine influenza il gusto di tutti». Nel 2018 una ricerca del Design Council nel Regno Unito ha sottolineato che, nonostante sia donna il 63 per cento degli studenti iscritti ai corsi universitari d'arte e design, solo per il 22 per cento di loro gli studi si trasformano in una carriera nel settore. E nel design del prodotto – un comparto ad assoluta predominanza maschile – la presenza femminile scende al 5 per cento. Stessa situazione negli Stati Uniti: secondo un recente sondaggio della community Coroflot, le donne sono solo il 19 per cento dei 10.307 industrial designer presenti sulla piattaforma.

Ma nuove idee possono contribuire a riequilibrare le cose. «Proprio partendo da questi dati nel 2019 abbiamo lanciato la piattaforma Design Can, che fornisce risorse e strumenti per la diversity e l'inclusione», spiega Sabine Zettler, direttrice della comunicazione in un'agenzia di consulenza focalizzata sul design. Accanto a lei, nomi come Priya Khanchandani, curatrice capo del Design Museum, e l'artista multidisciplinare Yinka Ilori. «Condividevamo la stessa frustrazione durante gli eventi e le design week, a Londra come a Milano: nei panel si ripetevano sempre i nomi dei soliti maschi bianchi. Oggi ricevo circa 200 email al mese da persone che mi chiedono a chi dovrebbero commissionare il progetto di una collezione di arredi, o chi potrebbero invitare a una tavola rotonda per essere sicuri che sia inclusiva. C'è stato un cambiamento».

Da un lato, questo cambiamento è dovuto alla rinnovata attenzione verso designer a lungo sottovalutate a cui, di recente, sono state dedicate riedizioni e retrospettive. Come Charlotte Perriand, celebrata nel 2019 in una mostra della Fondation Louis Vuitton con il sostegno di Cassina, poi dal Design Museum di Londra nel 2021 e quest'anno, fino al 3 luglio, nella sede newyorkese della Carpenters Workshop Gallery, all'interno della collettiva The Female Voice in Modern Design: 1950-2000. Sempre nel 2021 Phaidon ha pubblicato Woman Made di Jane Hall (tra i fondatori del collettivo di progettisti Assemble), un volume che «riscrive e ribalta la narrazione di un settore storicamente patriarcale», spiega Laurent Claquin, presidente di Kering Americas che ha sostenuto il progetto e ora lancerà Women In Motion Design Scholarship, una borsa di studio da 25mila dollari per supportare il talento femminile.

Poi stanno emergendo nomi nuovi, forti, capaci di scuotere lo status quo, come quelli raccontati in queste pagine. Per fare alcuni esempi, la designer olandese Sabine Marcelis è stata scelta da La Prairie come mentore di una nuova iniziativa: un collettivo di cinque designer realizzerà lavori ispirati al Bauhaus che verranno presentati ad Art Basel, a giugno. A New York, le fondatrici dello studio Egg Collective ospitano – ogni anno dal 2017 – un aggiornamento della mostra Designing Women nel loro showroom di SoHo. «L'importante è immaginare una strada e renderla poi percorribile», spiega Crystal Ellis, una delle co-fondatrici di Egg, riferendosi alla creazione di piattaforme che possano essere fonte di ispirazione per le nuove generazioni, ma non solo. «Sono la prova concreta che è possibile farcela».

ROOMS STUDIO