Il design incontra la bellezza: in Aéras presenta la candela da massaggio by Palomba Serafini

Terra, acqua, aria e fuoco nella ricerca tra materia antica, forma e sostanza naturale, il ritorno all'isola madre, la Sardegna, per creare un oggetto il cui uso veicola un'esperienza profonda e rituale. Così nasce la candela massaggio In Aéras, Ancient Herbal Rituals from Sardinia for Contemporary Care creata con un blend di burri, cere, oli fissi ed essenziali dalle piante autoctone indigene dell'isola, come timo, lavanda e mirto, da sempre utilizzate per la cura e il benessere sull'isola, è formulato per essere scaldato dall'elemento principe, il fuoco, e, una volta sciolto, spalmato sulla pelle.

Concepita da Roberto Palomba e Ludovica Serafini come un manufatto dalle forme pure e ancestrali, come se potesse essere stato rinvenuto accanto a un complesso nuragico, la candela è contenuta in un vaso in terracotta lavorata partendo esclusivamente da argille di scarto che vengono cosi riutilizzate in un'ottica di circolarità e lavorate a mano affinché diano la massima resa al tornio.

Per coronare la sacralità del gesto di benessere, Palomba e Serafini disegnano in esclusiva per la Galleria RO, 4 vasi-altari portacandela in creta (in edizione limitata di 3 pezzi ciascuno), ispirati ai quattro elementi naturali - terra, aria, fuoco e acqua - realizzati da Walter Usai, ceramista di quinta generazione di un Ata emblematica dell'isola.

La candela massaggio In Aéras e i vasi “4 Altars” in edizione limitata by Roberto Palomba e Ludovica Serafini saranno presentati durante il Salone del Mobile e disponibili per la vendita sul sito di In Aéras e nella galleria Rossani Orlandi di Milano e Porto Cervo.